Приветствуем на сайте wot-zone.ru, который полностью посвящен легендарной игре Мир Танков (World of Tanks). Тут вы можете найти модификации на любой вкус, мы постарались подробно описать каждый мод, а также по возможности добавляем скриншоты. Все это для того что бы вы попусту не качали моды, которые вам по тем или иным причинам не нравятся.

На сайте удобная навигация, сверху можно выбрать раздел тех модов, который вам нужен, например "Прицелы для Мир Танков". Все моды сортированы по категориям, есть ангары для Wot, сборки модов, панели повреждений и так далее. Кроме того еще мы выкладываем запрещенные моды, но только те, за которые не дадут бан в автоматическом режиме.

Если не удается найти нужный мод для Wot, воспользуйтесь поиском. Мы стараемся добавлять только качественные дополнения, которые стабильно работают и не имеют багов. Также мы своевременно все это обновляем, под актуальный патч Мир Танков.

Еще на сайте удобные комментарии, вам не надо регистрироваться, а можно лишь авторизироваться в комментариях через популярные соц сети и сразу приступить к комментированию очередного мода.

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