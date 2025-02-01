Тень танка в месте засвета для World of Tanks 1.32.0
Чит «Лазерная указка» для World of Tanks 1.32.0
Авто огнетушитель бесплатно для World of Tanks 1.32.0
Тундра запрещенный мод для МирТанков 1.32.0
D mod сборка с читами от Draug для Мир Танков и Wot 1.32.0
Battle Observer набор модов на интерфейс для 1.32.0
Читерский модпак Wot-Lom #78 для Мир Танков 1.32.0
Lhit — отображение попаданий без засвета для 1.32.0
Чит красные шары — засвет арты для Wot 1.32.0
Чит обводка танков за преградой для Wot 1.32.0
Отображение разрушенных объектов на миникарте Wot для 1.32.0
Модпак Zeus002 — Моды от девушки для Мир Танков 1.32.0
Battle Assistant или САУ Здорового человека для Wot 1.32.0
Моды от sergbodr с XVM, v1 для Мир Танков 1.32.0
Приветствуем на сайте wot-zone.ru, который полностью посвящен легендарной игре Мир Танков (World of Tanks). Тут вы можете найти модификации на любой вкус, мы постарались подробно описать каждый мод, а также по возможности добавляем скриншоты. Все это для того что бы вы попусту не качали моды, которые вам по тем или иным причинам не нравятся.
На сайте удобная навигация, сверху можно выбрать раздел тех модов, который вам нужен, например "Прицелы для Мир Танков". Все моды сортированы по категориям, есть ангары для Wot, сборки модов, панели повреждений и так далее. Кроме того еще мы выкладываем запрещенные моды, но только те, за которые не дадут бан в автоматическом режиме.
Если не удается найти нужный мод для Wot, воспользуйтесь поиском. Мы стараемся добавлять только качественные дополнения, которые стабильно работают и не имеют багов. Также мы своевременно все это обновляем, под актуальный патч Мир Танков.
Еще на сайте удобные комментарии, вам не надо регистрироваться, а можно лишь авторизироваться в комментариях через популярные соц сети и сразу приступить к комментированию очередного мода.
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